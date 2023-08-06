Челси может усилить центр поля хавбеком ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может продолжить карьеру в Челси. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Лондонцы рассматривают 29-летнего аргентинца в качестве альтернативы хавбека Брайтона Мойсеса Кайседо, которого не отпускает клуб за 80 млн фунтов.

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Новый тренер "синих" Маурисио Почеттино уже работал с игроком в стане парижан, ввиду чего заинтересован в его подписании.

Минувший сезон Паредес провел в аренде в Ювентусе, забив всего один гол в 25 матчах Серии А.

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