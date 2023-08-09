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Вест Хэм и МЮ согласовали трансфер Магуайра

Защитник обойдется клубу в 30 млн фунтов.
Сегодня, 12:30
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Харри Магуайр как никогда близок к переходу в Вест Хэм, сообщает Sky Sports.

Издание утверждает, что клубы согласовали между собой трансфер защитника за 30 млн фунтов.

Ожидается, что согласование личного контракта не вызовет у сторон никаких сложностей, и трансфер удастся завершить в ближайшее время.

Однако "молотобойцы" пока все еще посматриваюют на сделку с осторожным оптимизмом.

Напомним, что МЮ, в случае продажи Магуайра, может подписать бывшего игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: харри магуайр

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