Балотелли застали курящим сигареты и вейп во время отдыха в Венеции
Итальянец в отпуске решил расслабиться.
Экс-нападающий Милана и Манчестер Сити Марио Балотелли решил провести летние каникулы перед новым футбольным сезоном в Италии.
Форварда застали местные СМИ во время прогулке на гондоле по Венеции в компании с неизвестной блондинкой. Возможно, это новая девушка Марио.
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Внимание журналистов также привлек тот факт, что 32-летний итальянец курил. Игрока застали с сигаретой, а также вейпом.
Напомним, сейчас Балотелли является футболистом Сьона. В минувшем сезоне на счету нападающего шесть голов в 18 матчах местного чемпионата.
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