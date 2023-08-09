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Балотелли застали курящим сигареты и вейп во время отдыха в Венеции

Итальянец в отпуске решил расслабиться.
Сегодня, 18:55
Балотелли с девушкой / The Sun
Балотелли с девушкой / The Sun

Экс-нападающий Милана и Манчестер Сити Марио Балотелли решил провести летние каникулы перед новым футбольным сезоном в Италии.

Форварда застали местные СМИ во время прогулке на гондоле по Венеции в компании с неизвестной блондинкой. Возможно, это новая девушка Марио.

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Внимание журналистов также привлек тот факт, что 32-летний итальянец курил. Игрока застали с сигаретой, а также вейпом.

Напомним, сейчас Балотелли является футболистом Сьона. В минувшем сезоне на счету нападающего шесть голов в 18 матчах местного чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марио Балотелли

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