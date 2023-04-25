Балотелли - о своей карьере: Я мог бы сделать больше, но я выиграл все с клубами

Итальянец не жалеет о том, как сложилась его карьера.

Нападающий Сьона Марио Балотелли поделился мнением о своей игровой карьере и нереализованном потенциале.

"Мой агент Мино Райола, по которому я очень скучаю, говорил, что Месси и Роналду выигрывают Золотой мяч каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав.

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Я – растраченный впустую талант? Что ж, я, конечно, мог бы сделать больше, но я выиграл все с клубами. Мне хватает только победы на чемпионате Европы или чемпионате мира со сборной", – сказал Балотелли в интервью Muschio Selvaggio.

Напомним, итальянец за свою карьеру становился обладателем Лиги чемпионов, а также выигрывал чемпионат Италии и Англии.