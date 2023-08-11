Ливерпуль оформит рекордный трансфер в истории АПЛ

Опорный полузащитник Брайтона Мойсес Кайседо станет игроком Ливерпуля. Об этом сообщает издание The Athletic.

Мерсисайдцы подпишут футболиста за 110 млн фунтов. Данный трансфер станет самым дорогим в истории АПЛ.

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Пока что игрок и "красные" еще не согласовали личные условия, однако в ближайшее время состоятся переговоры. На пятницу запланирован медосмотр.

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 37 матчей, забив один гол и отдав один ассист.

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