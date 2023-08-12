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Челси намерен отыскать замену травмированной звезде

"Синие" активно исследуют трансферный рынок.
Сегодня, 17:40
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Лондонский Челси продолжает активную работу на трансферном рынке, чтобы отыскать замену Кристоферу Нкунку.

Напомним, что француз получил повреждение колена и уже перенес операцию, восстановление займет около четырех месяцев.

При этом перед матчем с Ливерпулем Почеттино признался, что клубу будет не хватать Кристофера, однако Челси готов найти решение проблемы на рынке.

"Кристофер отлично справлялся и был важным игроком для нас. Вы видели его уровень на поле. Это один из лучших атакующих игроков, он способен действовать на разных позициях, поэтому его отсутствие — большая проблема для нас. Но надо не думать о травмах слишком много, нужно мыслить позитивно и дождаться момента, когда он снова будет с нами, восстановившись наилучшим образом.

Мы работаем на рынке, потому что нам будет не хватать такого игрока, как Нкунку. Клуб работает над поиском решения, возможно, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, чтобы получить правильного игрока для команды", - приводит слова тренера Football London.

Напомним, ранее лондонский Арсенал начал сезон с победы над Ноттингемом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристофер Нкунку

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