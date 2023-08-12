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Экс-футболист Барселоны подписал контракт с английским середняком

Неплохое подписание для Фулхэма.
Вчера, 22:14
Адама Траоре / fulhamfc.com
Адама Траоре / fulhamfc.com

Лондонский Фулхэм объявил о подписании Адама Траоре.

Экс-вингер Барселоны и Вулверхэмптона присоеднился к "дачникам" в качестве свободного агента.

Прошлый сезон испанец провел в составе "волков", где в 34 матчах отличился двумя голами и тремя ассистами. Контракт с ним продлять не стали.

Зато теперь 27-летний игрок имеет на своих руках двухлетний контракт от другой команды АПЛ с опцией продления еще на год.

"Я рад приветствовать Адаму Траоре в футбольном клубе Фулхэм. Это взрывной и мощный вингер с большой скоростью, который имеет огромный опыт выступлений в Премьер-лиге.

Это игрок, с которым мы хорошо знакомы, и он неоднократно выступал против нашей команды; я верю, что он станет отличным дополнением к команде Марко", - сказал совладелец клуба Тони Хан.

Ранее также стало известно, кем Челси намерен заменить Кепу.

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