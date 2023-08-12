Хавбек Брайтона отложил медосмотр в Ливерпуле

Кайседо делает все, чтобы попасть в Челси.

Мойзес Каййседо не оставляет надежду продолжить карьеру в Челси, пишет talkSPORT.

Хавбек должен был пройти медицинское обследование в Ливерпуле, однако решил его перенести.

Таким образом эквадорец надеется дать время Челси договориться с Брайтоном. Вряд ли такой шаг оценили Клопп и компания.

Напомним, что ранее Мойзес публично заявил, что хочет продолжить карьеру в Челси.

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