Хавбек Брайтона отложил медосмотр в Ливерпуле
Кайседо делает все, чтобы попасть в Челси.
Мойзес Каййседо не оставляет надежду продолжить карьеру в Челси, пишет talkSPORT.
Хавбек должен был пройти медицинское обследование в Ливерпуле, однако решил его перенести.
Таким образом эквадорец надеется дать время Челси договориться с Брайтоном. Вряд ли такой шаг оценили Клопп и компания.
Напомним, что ранее Мойзес публично заявил, что хочет продолжить карьеру в Челси.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!