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Реал уверенно расправился с Атлетиком

Беллингем забил в своем дебютном матче.
Сегодня, 00:29
Атлетик - Реал / Getty Images
Атлетик - Реал / Getty Images

В субботу, 12 августа, в рамках первого тура Ла Лиги мадридский Реал отправился в гости к Атлетику Бильбао.

В первые 20 минут команды показали интенсивный и очень интересный, хоть и без моментов, футбол. И лишь на 29-й минуте первым же акцентированным ударом в створ Реал открыл счет.

Реал сразу же вошел в раж и начал нещадно давить соперника, моменты пошли один за другом и вскоре отличился новичок "сливочных" Джуд Беллингем.

Второй тайм оказался почти полной копией первого, но без голов. Обе команды действовали жестко, играли быстро, но не допускали совсем уж пожаров у своей штрафной, потому матч так и закончился.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик - Реал

Атлетик - Реал 0:2
Голы: Родриго, 28, Беллингем, 36

xG: 0.53 - 0.94
Владение: 46% - 54%
Удары: 7 - 14
Удары в створ: 1 - 8
Атаки: 117 - 108

Атлетик: Унаи Симон - Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (Гарсия де Альбенис, 71) - Руис де Галаррета, Весга (Эррера, 64), Гомес (Сансет, 46), Муниаин (Гурусета, 46), Уильямс (Беренгер, 46) - Уильямс.

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Алаба, Милитао (Рюдигер, 50), Фран Гарсия - Вальверде, Камавинга (Кроос, 71), Тчуамени, Беллингем - Винисиус Жуниор (Модрич, 80), Родриго (Хоселу, 80).

Предупреждения: Муниаин, 4, Вивиан, 67, Уильмс, 87 - Алаба, 76

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Атлетик Бильбао

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