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Кайседо - о Челси: Я здесь, чтобы стать легендой клуба

Эквадорец намерен превзойти звезд прошлого.
Сегодня, 15:49
Мойзес Кайседо / Chelsea FC
Мойзес Кайседо / Chelsea FC

Мойзес Кайседо рассказал, почему он выбрал именно Челси.

Оказывается, эквадорский хавбек всегда восхищался Клодом Макелеле и Нголо Канте, которые также выступали за Челси. Мойзес хочет вписать своего имя рядом с их.

"Макелеле и Канте вдохновляли меня. На поле они были очень скромны. Думаю, можно сказать, что у меня есть похожие качества, но они были лучше. Но теперь я собираюсь сделать для клуба все, потому что он много сделал для меня.

В детстве я болел за Челси и часто смотрел матчи. Быть здесь сейчас – удивительно. Это один из величайших клубов в мире. Я здесь, чтобы стать великим игроком, помочь команде и стать легендой этого прекрасного клуба. Мне не терпится присоединиться к ребятам, выложиться по полной и написать свою собственную историю.

Я знаю, что в Эквадоре за меня болеет множество детей. Я должен стать примером для них. Я хочу представить свою страну наилучшим образом. Люди поддерживают меня, носят футболку с моей фамилией. Это тоже вдохновляет меня продолжать усердно работать", – сказал полузащитник.

Напомним, что переход Мойзеса Кайседо в Челси стал рекордным для АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мойзес Кайседо

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