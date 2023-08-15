Алиссон может последовать за Хендерсоном и Фабиньо, заинтересовав клуб Роналду
Недавно Джордан Хендерсон и Фабиньо сменили Ливерпуль на клубы Саудовской Аравии. Вслед за ними может отправиться очередной игрок "красных".
Как сообщает Foot Mercato, саудовский Ан-Наср заинтересован в приобретении Алиссона Бекера.
При этом, по информации источника, сам 30-летний вратарь склоняется к тому, чтобы принять новый вызов в своей карьере.
На такой ход Ан-Наср готов пойти после неудачного выступления основного голкипера Навафа Аль-Акиди в матче против Аль-Иттифака (1:2) 14 августа.
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Согласно Transfermarkt, Алиссон оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт с Ливерпулем рассчитан до лета 2027 года.
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