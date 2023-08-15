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Ливерпуль попробует подписать самого молодого капитана ЧМ-2022

Борнмут пока опережает мерсисайдцев в этой гонке.
Сегодня, 10:54
Тайлер Адамс / Getty Images
Тайлер Адамс / Getty Images

Ливерпуль активно интересуется хавбеком Лидса Тайлером Адамсом, пишет 90Min.

После того, как сорвались переходы Мойзеса Кайседо и Ромео Лавии, мерсисайдцы переключили свое внимание на американского полузащитника.

В данный момет ближе к попдпсанию Адамса находится Борнмут, однако у Ливерпуля будет преимущество, если клуб официально включится в гонку.

В теории, у Юргена Клоппа есть еще варианты на рынке, однако немецкий специалист хотел бы видеть капитана американской сборной.

Кроме того, в контракте хавбека прописаны отступные в 20 млн фунтов, которые Ливерпуль с легкостью может закрыть. Борнмут уже предложил выплатить необходимую сумму.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ попробует подписать вингера Ювентуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Тайлер Адамс

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