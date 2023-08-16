Рома подписала Ренату Саншеша из ПСЖ

Португалец будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

Рома официально сообщила о том, что арендовала Ренату Саншеша из ПСЖ.

Португальский футболист будет выступать за Рому до конца сезона. У итальянского клуба будет обязательное право выкупа в конце сезона при выполнении определенных требований.

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"Очень рад, что перешёл в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за Рому - идеальный выбор для меня.

Для любого футболиста очень важно чувствовать поддержку болельщиков. То, что я получил от них в первый день, заставило меня осознать, что эти ребята влюблены в команду. Это лишь подтолкнет меня к тому, чтобы выкладываться за Рому на полную, выигрывать с этой командой", - заявил Саншеш в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что Рома объявила о подписании хавбека ПСЖ.

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