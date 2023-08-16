Рома подписала Ренату Саншеша из ПСЖ
Рома официально сообщила о том, что арендовала Ренату Саншеша из ПСЖ.
Португальский футболист будет выступать за Рому до конца сезона. У итальянского клуба будет обязательное право выкупа в конце сезона при выполнении определенных требований.
🤝 Benvenuto, Renato Sanches! 🇵🇹#ASRoma pic.twitter.com/nLllSSbvoA— AS Roma (@OfficialASRoma) August 16, 2023
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"Очень рад, что перешёл в такой великий клуб. Проект команды меня покорил, думаю, что играть за Рому - идеальный выбор для меня.
Для любого футболиста очень важно чувствовать поддержку болельщиков. То, что я получил от них в первый день, заставило меня осознать, что эти ребята влюблены в команду. Это лишь подтолкнет меня к тому, чтобы выкладываться за Рому на полную, выигрывать с этой командой", - заявил Саншеш в интервью пресс-службе клуба.
Ранее сообщалось, что Рома объявила о подписании хавбека ПСЖ.
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