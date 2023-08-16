Рома объявила о подписании хавбека ПСЖ
Паредес вернулся в стан римлян.
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес перешел в Рому. Об этом клуб объявил в соцсетях.
29-летний футболист сборной Аргентины обошелся римлянам в 4,5 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2025 года.
👀 Di nuovo in giallorosso... 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/fBZUfS6LkU— AS Roma (@OfficialASRoma) August 16, 2023
Ранее Паредес уже выступал за Рому, проведя за "волков" два года.
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В минувшем сезоне на счету Леандро один гол в 25 матчах Серии А.
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