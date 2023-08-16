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Рома объявила о подписании хавбека ПСЖ

Паредес вернулся в стан римлян.
Сегодня, 12:12
Леандро Паредес / AS Roma
Леандро Паредес / AS Roma

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес перешел в Рому. Об этом клуб объявил в соцсетях.

29-летний футболист сборной Аргентины обошелся римлянам в 4,5 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Паредес уже выступал за Рому, проведя за "волков" два года.

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В минувшем сезоне на счету Леандро один гол в 25 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома леандро паредес

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