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Моуринью потролил игрока Ромы, который перебрался в Саудовскую Аравию

"Особенный" как всегда в своем репертуаре.
Вчера, 21:53
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью анонсировал переход защитника клуба Рожера Ибаньеса в Аль-Ахли.

"Будь счастлив, парень. Я знаю, что ты будешь скучать по мне. Спасибо тебе за твою последнюю футболку. Теперь ты можешь обеспечить достойный ужин мне и моим помощникам. Наслаждайся Саудовской Аравией. Готов поспорить, что увидев эту фотографию, вы подумали, что это новый игрок", - написал португалец в инстаграме.

Бразильский центрбек перейдет в команду из Саудовской Аравии за 28,5 миллионов евро. "Волки" также получат 20% от следующей продажи.

Ранее Моуринью прокомментировал свои отстранения за оскорбление судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью Рожер Ибаньес

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