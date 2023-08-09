Моуринью потролил игрока Ромы, который перебрался в Саудовскую Аравию
"Особенный" как всегда в своем репертуаре.
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью анонсировал переход защитника клуба Рожера Ибаньеса в Аль-Ахли.
"Будь счастлив, парень. Я знаю, что ты будешь скучать по мне. Спасибо тебе за твою последнюю футболку. Теперь ты можешь обеспечить достойный ужин мне и моим помощникам. Наслаждайся Саудовской Аравией. Готов поспорить, что увидев эту фотографию, вы подумали, что это новый игрок", - написал португалец в инстаграме.
Бразильский центрбек перейдет в команду из Саудовской Аравии за 28,5 миллионов евро. "Волки" также получат 20% от следующей продажи.
Ранее Моуринью прокомментировал свои отстранения за оскорбление судей.
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