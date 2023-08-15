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Футбол

На ветерана Ювентуса предетендует столичный клуб

Бонуччи может продолжить карьеру в Лацио или Унионе.
Сегодня, 12:36
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Римский Лацио начал переговоры с Леонардо Боонуччи, пишет Альфредо Педулла.

Напомним, ранее Ювентус уже предлагал римлянам выкупить защитника, но тогда у клуба были другие планы.

Сейчас же Лацио сам обратился к Бонуччи и начал переговоры. Защитник не против продолжить карьеру в Риме.

Кроме того, у ветерана есть предложение от берлинского Униона. Однако Леонардо хотел бы остаться в Италии, потому пока приостановил переговоры с немецким клубом.

Ранее также стало известно, что ПСЖ нацелился на вингера Ювентуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Леонардо Бонуччи

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