Эрлинг Холанд и его неумение играть в решающих матчах: все ли так плохо?

Манчестер Сити обыграл Севилью в рамках Суперкубка УЕФА и стал обладателем трофея.

Звездный нападающий англичан Эрлинг Холанд провел на поле весь поединок, однако сумел запомниться бурной реакцией после своего реализованного удара в серии пенальти.

Вокруг норвежца уже складывается репутация о том, что он не способен тащить свою команду в ключевых играх.

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ISPORT вспоминает перечень важных матчей, в которых Холанд был серым пятном.

Полуфинал Кубка Норвегии

Мольде - Лиллестрем 0:3

Нападающий начал матч на скамье для запасных Мольде и вышел на поле в начале второго тайма. И отметиться смог только желтой карточкой.

Полуфинал Кубка Австрии

Гразер – Зальцбург 0:6

Даже в матче, где его команда просто уничтожила соперника, сам Холанд за 45 минут не смог занести свое имя в протокол как автора гола или хотя бы ассиста.

Суперкубок Германии

Боруссия Д - Бавария 1:3

Эрлинг провел на поле весь матч, но абсолютно никак не отметился в игре.

Суперкубок Англии

Манчестер Сити - Ливерпуль 1:3

Первая игра за англичан и провал. Норвежец упустил несколько убойных шансов забить, а результатом стала победа Ливерпуля. Холанд ушел с поля ни с чем.

Кубок Англии

Манчестер Сити - Шеффилд 3:0 (полуфинал)

- Шеффилд 3:0 (полуфинал) Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 (финал)

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"Горожане" успешно выиграли трофей в составе с Холандом. Правда есть нюанс, норвежец ничего не сделал за 158 минут на поле.

Полуфинал Лиги чемпионов

Реал - Манчестер Сити 1:1

Манчестер Сити - Реал 4:0

В прошлом сезоне Холанд находился в суперформе, а значит была цель выиграть Лигу чемпионов. На пути оказался Реал, который остановил норвежца (за 179 минут ни одного действия), но благо у игрока отличные партнеры, которые и сделали результат.

Финал Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Интер 1:0

Если не получилось с Реалом, то с Интером должно же получится? Нет. Холанд абсолютно выпал с игры и напомнил лишь в компенсированное время, когда получил желтую карточку.

Суперкубок Англии

Манчестер Сити - Арсенал 1:1 (2:5 пенальти)

Гвардиола дал шанс форварду проявить себя в очередном финале. Специалист понял, что это безрезультатно и поменял игрока на 64 минуте. В итоге Холанд ничего не сделал, а Сити проиграл в серии пенальти.

Суперкубок УЕФА

Севилья - Манчестер Сити 1:1 (4:5 пенальти)

Последний поединок, который и стал причиной написания этого материала, случился совсем недавно. Складывалось впечатление, что Сити играл вдесятером, ведь Эрлинг полностью отсутствовал в игре. Благо он нашелся в серии пенальти, где реализовал свой удар и бурно отпраздновал его.

Суперкубок Германии

Боруссия Д - Бавария 2:3

Не всегда Эрлинг проваливался в Суперкубках. Был случай, когда он сделал все возможное, чтобы его команда выиграла (гол+пас), но этого не хватило, чтобы выиграть трофей.

Финал Кубка Германии

Боруссия Д - Лейпциг 4:1

Норвежец пропустил полуфинал турнира, но отыгрался на сопернике в финале, оформив дубль. Один из тех случаев, когда Холанд затащил в ключевых матчах.

Подводя небольшой итог, Холанд провел 8 игр в полуфиналах и финалах за Манчестер Сити. Статистика красноречива - 0+0. Может Гвардиоле оставлять игрока на скамейке в решающих играх, ведь смотрится все мрачно.

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