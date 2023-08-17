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Вторая молодость GOATов: Месси и Роналду проводят невероятный месяц

ISPORT.ua рассказывают, как легенды футбола зажигают в МЛС и Саудовской Аравии.
Сегодня, 12:00
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси совсем недавно переехал в США, где подписал контракт с Интер Майами.

Аргентинец за короткий срок сумел стать любимчиком команды, доведя ее до финала Кубка лиг.

Его звездный коллега Криштиану Роналду уже более полугода выступает в Саудовской Аравии. Португалец моментами блистает, а сейчас и вовсе привел Ан-Наср к победе в Кубке арабских чемпионов.

Кажется, что Лео и Криштиану обрели вторую молодость, ведь показывают фантастическую игру.

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Лионель Месси

Аргентинский футболист провел свой первый матч за Интер Майами 22 июля. За это время он провел шесть игр, а феномен в том, что он забивал в каждой игре.

Все началось с того, что Лео принес команде победу, забив со штрафного на последних минутах встречи с Крус Асуль.

Ностальгическим моментом стало то, что в следующей игре против Атланты Серхио Бускетс отдал голевой пас на Месси. Фанаты Барселоны и любители истории всплакнули от радости.

В следующей игре 36-летний игрок вновь оформил дубль, который вывел команду в плей-офф Кубка лиг.

Серьезное сопротивление Интеру оказал Даллас. На пару команды забили восемь голов (два гола у Месси), а победитель был выявлен в серии пенальти, где также отличился Лео.

Аргентинец проводит на поле всю игру, а его ответственность прям зашкаливает. В игре с Шарлотт Месси поставил финальную точку на последних минутах игры.

В полуфинале соревнования не обошлось без действий аргентинца. Лео приучил нас к тому, что умеет создать магию не из чего. Пускай в матче против Филадельфии где-то ошибся вратарь, но заслуга Месси точно не уменьшается.

Суммарно футболист провел в составе Интер Майами шесть игр, в которых забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Продолжится ли такое в финале? 20 августа узнаем.

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Криштиану Роналду

Ан-Наср проводил подготовку к Кубку арабских чемпионов, играя товарищеские игры с европейскими клубами разного уровня. Результаты были противоречивы, что значительно увеличивало критику к Роналду и компании.

В первом поединке турнира португалец вышел на замену, а его команда сыграла в нулевую ничью. Тогда казалось, что будет очередной провал от звездного игрока. Но как же ошибались.

В игре против Монастир Роналду отметился шикарным голом. Его важность описывается тем, что это 22-й сезон подряд, в котором забивает Криштиану. Невероятная цифра.

Последний тур группового этапа мог закончится для Ан-Насра поражением и вылетом. Но Роналду забил и его команда вышла в плей-офф.

До финала Криштиану принял участие в двух играх, в которых забил по одному голу. Финальной точкой стал финал. Ан-Наср проигрывал и в конце проснулся Роналду, который сначала сравнял счет.

В дополнительное время 38-летний форвард забил второй, что позволило Ан-Насру стать обладателем Кубка арабских чемпионов.

Роналду имеет пятиматчевую голевую серию, в которых забил шесть голов.

Кажется, что наши любимчики могут конкурировать за славу, будучи на разных континентах. Так что наслаждаемся, пускай они и не играют в Европе.

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