Мбаппе сообщил, когда перейдет в Реал
Француз пока продолжит играть за парижан.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в следующем году будет выступать за Реал. Об этом сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.
По информации источника, француз останется в ПСЖ на этот сезон, но затем будет играть за мадридцев.
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"Мбаппе сказал своему окружению, что останется в ПСЖ в этом году, но в 2024 году он хочет играть только за Мадрид", - отметил журналист.
Отметим, что ПСЖ без француза не смог одолеть скромный Лорьян.
Ранее сообщалось, что ПСЖ позволил Мбаппе вернуться к тренировкам.