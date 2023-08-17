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Челси хочет усилится хавбеком Ноттингем Форест

Лондонцам интересен игрок сборной Уэльса.
Сегодня, 22:22
Бреннан Джонсон / Getty Images
Бреннан Джонсон / Getty Images

Вингер Ноттингем Форест Бреннан Джонсон попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Синие" уже провели переговоры с "лесниками" о трансфере 22-летнего футболиста сборной Уэльса. За игрока хотят выручить не менее 45 млн фунтов.

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В Джонсоне лично заинтересован главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино, чтобы обеспечить глубину состава на сезон.

В прошлой кампании АПЛ на счету хавбека восемь голов и три ассиста в 38 матчах.

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