Челси хочет усилится хавбеком Ноттингем Форест
Лондонцам интересен игрок сборной Уэльса.
Вингер Ноттингем Форест Бреннан Джонсон попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает издание The Guardian.
"Синие" уже провели переговоры с "лесниками" о трансфере 22-летнего футболиста сборной Уэльса. За игрока хотят выручить не менее 45 млн фунтов.
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В Джонсоне лично заинтересован главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино, чтобы обеспечить глубину состава на сезон.
В прошлой кампании АПЛ на счету хавбека восемь голов и три ассиста в 38 матчах.
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