Вратарь Арсенала отправился в Чемпионшип

Исландский страж ворот весь сезон проведет в аренде.

Кардифф Сити на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера Арсенала Рунара Рунарссона.

Вратарь сменил команду на правах годичной аренды. Для валлийского коллектива 28-летний исландец стал уже восьмым новичком за лето.

Agent Gunnars! 🤣



Alex joins us on loan from @Arsenal for the season, subject to clearance. 💙#CityAsOne https://t.co/sMk2dLItgF — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) August 18, 2023

Арсенал приобрел Рунарссона у французского Дижона в сентябре 2020 года за 2 миллиона евро. Спустя один сезон в Лондоне исландец две следующие кампании начинал в другой команде на правах аренды (Ауд-Хеверле Левен, Аланьяспор).

За "канониров" Рунар Рунарссон успел провести шесть матчей, в которых пропустил семь голов, а также три раза отстоял на "ноль".

Напомним, что в июле состав Кардиффа пополнил еще один игрок, связанный с Арсеналом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!