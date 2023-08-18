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Вратарь Арсенала отправился в Чемпионшип

Исландский страж ворот весь сезон проведет в аренде.
Сегодня, 16:42
Рунар Алекс Рунарссон / https://www.cardiffcityfc.co.uk/
Рунар Алекс Рунарссон / https://www.cardiffcityfc.co.uk/

Кардифф Сити на своем официальном сайте объявил о переходе голкипера Арсенала Рунара Рунарссона.

Вратарь сменил команду на правах годичной аренды. Для валлийского коллектива 28-летний исландец стал уже восьмым новичком за лето.

Арсенал приобрел Рунарссона у французского Дижона в сентябре 2020 года за 2 миллиона евро. Спустя один сезон в Лондоне исландец две следующие кампании начинал в другой команде на правах аренды (Ауд-Хеверле Левен, Аланьяспор).

За "канониров" Рунар Рунарссон успел провести шесть матчей, в которых пропустил семь голов, а также три раза отстоял на "ноль".

Напомним, что в июле состав Кардиффа пополнил еще один игрок, связанный с Арсеналом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардифф Арсенал Лондон

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