Реал пожаловался в суд на Ла Лигу

Мадридский Реал подал жалобу на Ла Лигу из-за новых правил распределения финансов, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что с текущего сезона Ла Лига будет рсаспределять финансы между клуба относительно их помощи с медийной активностью. Реал - единственный, кто голосовал против этого нововвеления.

Так в матчах первого тура операторы получили доступ в раздеввалки, а игроки давали интервью сразу после матчей. Только "сливочные" не принимали в этом участия.

Таким образом мадридский клуб не получит около 13 млн евро, если продолжит игнорировать правило.

Однако вместо игнорирования, Реал подал в Национальный суд на Ла Лигу с требованием приостановить нововведение.

Ранее также сообщалось, что свое заявление в суд отнес и Фелипе Масса.

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