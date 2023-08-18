iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси - о ПСЖ: Это не то, чего я хотел

Аргентинец ожидал совсем других впечатлений в Париже.
Сегодня, 18:28
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о периоде выступлений за ПСЖ.

"Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье.

Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.

Читай также: Месси назвал причину перехода в Интер Майами

Майами? Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.

У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому", – сказал Месси в интервью Foot11.

Напомним, аргентинец выступал за парижан всего два сезона, перейдя в клуб из Барселоны в качестве свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

Месси назвал причину перехода в Интер Майами Месси назвал причину перехода в Интер Майами
Вратаря ПСЖ выписали из больницы спустя 10 недель после смертельно опасного инцидента Вратаря ПСЖ выписали из больницы спустя 10 недель после смертельно опасного инцидента
Мбаппе попал в заявку на ближайший матч ПСЖ в Лиге 1 Мбаппе попал в заявку на ближайший матч ПСЖ в Лиге 1
"Это их идея": дети Месси стали инициаторами новых празднований голов футболиста "Это их идея": дети Месси стали инициаторами новых празднований голов футболиста
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:09
За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити
Киберспорт20:00
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Украина19:50
Матч Динамо - Верес был перенесен
Европа19:29
МЮ подготовил план по возвращению Гринвуда
Европа19:19
Основной защитник Манчестер Юнайтед поможет клубу в матче с Тоттенхэмом
Украина19:02
Полесье в меншинстве удержало победу над ЛНЗ
Украина18:55
Заря - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Сборные18:47
Сборная Украины по баскетболу уступила Хорватии, не сумев квалифицироваться на Олимпиаду
Европа18:28
Месси - о ПСЖ: Это не то, чего я хотел
Бокс18:22
FAVBET разыграет ₴1 000 000 среди бетторов, которые угадают победный раунд боя Усик-Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK