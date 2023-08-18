Месси - о ПСЖ: Это не то, чего я хотел
Аргентинец ожидал совсем других впечатлений в Париже.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о периоде выступлений за ПСЖ.
"Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье.
Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.
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Майами? Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали.
У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже – было сложно, но сейчас все по-другому", – сказал Месси в интервью Foot11.
Напомним, аргентинец выступал за парижан всего два сезона, перейдя в клуб из Барселоны в качестве свободного агента.
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