Экс-хавбек Барселоны и Тоттенхэма объявил о расставании с огненной красавицей

Боатенг снова стал холостяком.

Экс-полузащитник Барселоны, Тоттенхэма и Милана Кевин-Принс Боатенг объявил о том, что расходится со своей третьей супругой.

Ганец и его жена Валентина Фрадеграда решили расторгнуть брак после 14 месяцев. До этого пара встречалась всего год.

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Фанаты футболиста были потрясены, узнав о расставании после того, как он удалил все совместные фото с девушкой и убрал все упоминания о ней.

Напомним, всего пару дней назад 36-летний игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.

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