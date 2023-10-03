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Бывший футболист Барселоны признался, что является фанатом Реала

Боатенг поделился своим секретом.
Сегодня, 17:23
Кевин-Принс Боатенг / Getty Images
Кевин-Принс Боатенг / Getty Images

Бывший хавбек Милана Кевин-Принс Боатенг рассказал забавную историю во время выступлений за Барселону.

"За кого я болею? За берлинскую Герту, я там родился, и, извините, фанаты Барселоны сейчас будут меня ненавидеть, но за Реал Мадрид.

Я не мог сказать этого на пресс-конференции. Они сказали мне никогда не говорить этого, потому что иначе они не смогут выпускать меня на поле".

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"На пресс-конференции они задали первый вопрос, и я сказал: "Мой любимый клуб – Барселона", – заявил Боатенг в эфире ютуб-канала Rio Ferdinand Presents FIVE.

Напомним, экс-футболист сборной Ганы провел за Барселону четыре матча в рамках сезона-2018/19.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кевин-Принс Боатенг Реал Мадрид

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