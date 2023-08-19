Лунин второй раз подряд попал в стартовый состав Реала на матч Ла Лиги
В субботу, 19 августа, в рамках второго тура испанской Ла Лиги пройдет матч между Альмерией и мадридским Реалом.
Как и в случае с первым туром чемпионата в стартовом составе "сливочных" выйдет украинский голкипер Андрей Лунин - арендованный у Челси Кепа Аррисабалага остался на скамейке запасных.
Реал: Лунин - Кравахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Чуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем - Винисиус, Родриго.
Запасные: Кепа, Фран Гонсалес, Начо, Модрич, Камавинга, Хоселу, Лукас, Диас, Нико Паз.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @U_D_Almeria!#AlmeríaRealMadrid |@UnicajaBanco pic.twitter.com/Gfh3mBYSYF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2023
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Стартовый свисток матча Альмерия - Реал запланирован на 20:30 по киевскому времени.
Напомним, что в первом туре Реал обыграл Атлетик Бильбао, а Андрей Лунин отстоял на "ноль".
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