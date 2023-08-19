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Лунин второй раз подряд попал в стартовый состав Реала на матч Ла Лиги

Украинский вратарь "бланкос" снова получит шанс продемонстрировать свои способности во время поединка чемпионата Испании.
Сегодня, 18:47
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В субботу, 19 августа, в рамках второго тура испанской Ла Лиги пройдет матч между Альмерией и мадридским Реалом.

Как и в случае с первым туром чемпионата в стартовом составе "сливочных" выйдет украинский голкипер Андрей Лунин - арендованный у Челси Кепа Аррисабалага остался на скамейке запасных.

Реал: Лунин - Кравахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Чуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем - Винисиус, Родриго.

Запасные: Кепа, Фран Гонсалес, Начо, Модрич, Камавинга, Хоселу, Лукас, Диас, Нико Паз.

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Стартовый свисток матча Альмерия - Реал запланирован на 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что в первом туре Реал обыграл Атлетик Бильбао, а Андрей Лунин отстоял на "ноль".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин альмерия

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