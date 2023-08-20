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"Сыграл очень хорошо": Анчелотти похвалил Лунина, но рассчитывает на Кепу

Конкурент украинца может занять место в воротах Реала уже в следующем матче.
Сегодня, 07:32
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил игру вратаря Андрея Лунина в победном матче второго тура Ла Лиги против Альмерии (3:1).

Наставник "бланкос" похвалил украинского голкипера, но отметил, что недавно подписанный Кепа Аррисабала может сменить его в воротах мадридской команды уже в следующем поединке чемпионата с Сельтой, который состоится 25 августа.

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"Лунин сыграл очень хорошо, как и в матче против Атлетика. Он вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы.

Рано или поздно Кепе придется сыграть, возможно, в следующем матче", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Альмерия - Реал (1:3).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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