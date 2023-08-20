"Сыграл очень хорошо": Анчелотти похвалил Лунина, но рассчитывает на Кепу

Конкурент украинца может занять место в воротах Реала уже в следующем матче.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил игру вратаря Андрея Лунина в победном матче второго тура Ла Лиги против Альмерии (3:1).

Наставник "бланкос" похвалил украинского голкипера, но отметил, что недавно подписанный Кепа Аррисабала может сменить его в воротах мадридской команды уже в следующем поединке чемпионата с Сельтой, который состоится 25 августа.

Читай также: Лунин поставил личный рекорд по сейвам за Реал

"Лунин сыграл очень хорошо, как и в матче против Атлетика. Он вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как и у Кепы.

Рано или поздно Кепе придется сыграть, возможно, в следующем матче", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Альмерия - Реал (1:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!