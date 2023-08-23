В россии был избит камерунский арбитр за показанную красную карточку

Российский футбол "поражает и удивляет" даже на любительском уровне.

В матче аматорсокой лиги произошел безумный инцидент, в котором игрок прямо на футбольном поле решил избить главного судью.

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Камерунский арбитр получил несколько ударов по голове и корпусу от одного из футболистов за то, что тот удалил его брата.

Позднее оказалось, что игрок-любитель был пожизненно отстранен от футбола и получил штраф в 10 центов (5 тысяч рублей).

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