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В россии был избит камерунский арбитр за показанную красную карточку

Русский мир во всей красе.
Сегодня, 16:18
Нападение на судью / скриншот
Нападение на судью / скриншот

Российский футбол "поражает и удивляет" даже на любительском уровне.

В матче аматорсокой лиги произошел безумный инцидент, в котором игрок прямо на футбольном поле решил избить главного судью.

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Камерунский арбитр получил несколько ударов по голове и корпусу от одного из футболистов за то, что тот удалил его брата.

Позднее оказалось, что игрок-любитель был пожизненно отстранен от футбола и получил штраф в 10 центов (5 тысяч рублей).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: россия Любительский футбол

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