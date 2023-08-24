Тренер Интер Майами поделился секретом победной серии клуба

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино высказался о выступлениях команды

"Если и есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это "интенсивность". Подобная ситуация порождает волнение. Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире".

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"Я по-прежнему сохраняю те же ожидания, что и раньше. Хочу продолжать проходить этапы так, как мы можем. Мне бы хотелось, чтобы в будущем команда могла играть лучше. Но это сложно, когда ты не можешь тренироваться, а должен отдыхать", – заявил Мартино в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, этой ночью состоялся полуфинальный матч Открытого кубка США, в котором Интер Майами в драматичном стиле с камбеком смог пробиться в финал соревнований, одолев Цинциннати в серии послематчевых пенальти.

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