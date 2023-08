"Сегодня и каждый день мы вместе": Британские клубы поздравили Украину с Днем Независимости

Сегодня, 24 августа, Украина празднует свой 32-й День Независимости.

К поздравлениям с этим праздником присоединились и британские клубы.

Преимущественно в акции поучаствовали клубы, где выступают украинцы. Борнмут, Брентфорд, Суонси и Эвертон отметили, что продолжают быть вместе с Украиной и проявляют с ней солидарность.

"Вишни" прикрепили к посту цитату Ильи Забарного о том, как важно помогать Украине в войне против рф.

Today is Ukrainian Independence Day 💙💛



We'll be showing our support to Zaba and the Ukrainian community across the weekend 🙏 pic.twitter.com/BUiMPcK8Vd — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 24, 2023

"Пчелы" поделились фото Егора Ярмолюка с украинским флагом.

🇺🇦 On Ukrainian Independence Day, we continue to #StandWithUkraine as a mark of respect for their bravery and sacrifice pic.twitter.com/wpmOTKDdVk — Brentford FC (@BrentfordFC) August 24, 2023

"Лебеди" добавили картинку на украинском языке с логотипом клуба.

We are joining Ukrainians everywhere in celebrating Ukraine’s Independence Day.



Today, and every day, we #StandWithUkraine 🇺🇦 🌻 pic.twitter.com/2FyEOG4Tjx — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 24, 2023

"Ириски" ограничились украинским флагом и надписью "Мы вместе с Украиной".

🇺🇦 | We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day 🌻#StandForFreedom pic.twitter.com/JKinumKhVB — Everton (@Everton) August 24, 2023

Также событие не обошли стороной Вест Хэм, где играл Андрей Ярмоленко и Дерби Каунти, где не выступал и не выступает ни одного украинца.

On Ukraine’s Independence Day, we would like to reaffirm our solidarity with Ukraine and Andriy Yarmolenko ❤️🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/aEBVGNZI9W — West Ham United (@WestHam) August 24, 2023

We continue to stand together with the people of Ukraine on Ukraine’s Independence Day 💙💛#DCFC #StandWithUkraine pic.twitter.com/A51Rlxt5hH — Derby County (@dcfcofficial) August 24, 2023

Дальше всех пошел Ливерпуль, который не только поздравил украинцев, но и подсветит фасад домашнего стадиона в цветах флага Украины, а также предложил фанатам клуба задонатить на гуманитарные потребности Украины.