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Жирона намерена подписать конкурента Довбику

Однако трансфер Брэйтуэйта сложно провернуть.
Сегодня, 20:06
Мартин Брэйтуэйт / Getty Images
Мартин Брэйтуэйт / Getty Images

Испанская Жирона присматривается к форварду Эспаньола Мартину Брэйтуйэйту, пишет Нил Сола.

Экс-нападающий Барселоны может составить конкуренцию Артему Довбику, однако этот переход сложно совершить.

И Эспаньол, и Брэйтуэйт имеет солидные финансовые аппетиты, которые Жирона может попросту не потянуть.

Интересно, что журналист также пишет об интересе клуба к еще одному экс-каталонцу Эрику Гарсие. Защитник хочет присоеднится к клубу, это трансфер более возможен.

Ранее также сообщалось, что ключевой полузащитник Барселоны вылетел на долгий срок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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