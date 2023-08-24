Жирона намерена подписать конкурента Довбику
Однако трансфер Брэйтуэйта сложно провернуть.
Испанская Жирона присматривается к форварду Эспаньола Мартину Брэйтуйэйту, пишет Нил Сола.
Экс-нападающий Барселоны может составить конкуренцию Артему Довбику, однако этот переход сложно совершить.
И Эспаньол, и Брэйтуэйт имеет солидные финансовые аппетиты, которые Жирона может попросту не потянуть.
Интересно, что журналист также пишет об интересе клуба к еще одному экс-каталонцу Эрику Гарсие. Защитник хочет присоеднится к клубу, это трансфер более возможен.
Ранее также сообщалось, что ключевой полузащитник Барселоны вылетел на долгий срок.
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