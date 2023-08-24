Ключевой полузащитник Барселоны выбыл на долгий срок

Педри не поможет своей команде в ближайшие несколько недель.

Полузащитник Барселоны Педри получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Каталонцы не назвали точных сроков восстановления футболиста сборной Испании, одного по данным Marca, игрок пропустит минимум полтора месяца.

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Ввиду этого, возвращение Педри на футбольное поле намечено на середину октября.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего хавбека один гол в двух матчах Ла Лиги.

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