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Ключевой полузащитник Барселоны выбыл на долгий срок

Педри не поможет своей команде в ближайшие несколько недель.
Сегодня, 16:50
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Полузащитник Барселоны Педри получил повреждение. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Каталонцы не назвали точных сроков восстановления футболиста сборной Испании, одного по данным Marca, игрок пропустит минимум полтора месяца.

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Ввиду этого, возвращение Педри на футбольное поле намечено на середину октября.

В нынешнем сезоне на счету 20-летнего хавбека один гол в двух матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Педри

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