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Канселу не сможет перейти в Барселону, пока клуб не пройдет проверку FFP

Португалец ждет одобрения на трансфер.
Сегодня, 15:39
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу пока не сможет перейти в Барселону. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ФИФА не дает разрешения на данный трансфер, пока "сине-гранатовые" не пройдут проверку финансового Fair Play, которая позволит подписать португальского футболиста.

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В стане каталонцев уверяют, что все пройдет хорошо. Игроку не стоит беспокоиться, а лишь необходимо подождать пару дней.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего португальца один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу

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