Аталанта отдаст Коваленко в аренду одному из клубов Серии А
Путешествие Виктора Коваленко по Италии продолжится и в этом сезоне.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Аталанта согласилась отпустить 27-летнего украинца в Эмполи.
Команда Паоло Дзанетти договорилась об аренде полузащитника с правом выкупа его контракта.
Done Deal! Viktor #Kovalenko to #Empoli from #Atalanta on loan with option to buy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2023
Напомним, что последние два сезона Виктор Коваленко выступал в составе Специи на правах аренды. За это время хавбек принял участие в 47 матчах, отметившись одним голом и пятью ассистами.
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После первого тура Эмполи занимает четырнадцатое место Серии А, уступив Вероне со счетом 0:1.
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