Аталанта отдаст Коваленко в аренду одному из клубов Серии А

На этот раз украинский полузащитник поедет не в Специю.

Путешествие Виктора Коваленко по Италии продолжится и в этом сезоне.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Аталанта согласилась отпустить 27-летнего украинца в Эмполи.

Команда Паоло Дзанетти договорилась об аренде полузащитника с правом выкупа его контракта.

Напомним, что последние два сезона Виктор Коваленко выступал в составе Специи на правах аренды. За это время хавбек принял участие в 47 матчах, отметившись одним голом и пятью ассистами.

Читай также: Заря не удержала ничью, дважды пропустив от Славии в конце матча

После первого тура Эмполи занимает четырнадцатое место Серии А, уступив Вероне со счетом 0:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!