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Аталанта отдаст Коваленко в аренду одному из клубов Серии А

На этот раз украинский полузащитник поедет не в Специю.
Вчера, 22:39
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Путешествие Виктора Коваленко по Италии продолжится и в этом сезоне.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Аталанта согласилась отпустить 27-летнего украинца в Эмполи.

Команда Паоло Дзанетти договорилась об аренде полузащитника с правом выкупа его контракта.

Напомним, что последние два сезона Виктор Коваленко выступал в составе Специи на правах аренды. За это время хавбек принял участие в 47 матчах, отметившись одним голом и пятью ассистами.

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После первого тура Эмполи занимает четырнадцатое место Серии А, уступив Вероне со счетом 0:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи аталанта Серия А Виктор Коваленко

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