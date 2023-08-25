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Новичок МЮ вернулся к тренировкам с первой командой

Но на этой недели Хойлунд не дебютирует.
Сегодня, 21:58
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

Расмус Хойлунд начал тренировки с первой командой, об этом рассказал Эрик Тен Хаг на пресс-конференции.

Учитывая, эпидемию травм в клубе, вылетели Маунт и Шоу, возвращение датчанина - большое облегчение.

Однако сыграть против Ноттингема Расмус все еще не сможет, если реабилитация пойдет по плану, его дебют может состояться против Арсенала.

Кроме того, наставник манкунианцем объяснил плохую игру команды тем, что пока не удается нащупать баланс между защитой и нападением.

Ранее также стало известно, что Серхио Рамос продолжит карьеру в Турции.

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