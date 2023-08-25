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Рамос все же продолжит карьеру в Турции

Испанец может перейти в Галатасарай.
Сегодня, 20:18
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Экс-защитник ПСЖ и Реала Серхио Рамос попал в сферу интересов Галатасарая. Об это сообщает журналист Николо Скира.

Турецкий клуб стал на шаг ближе к трансферу испанского футболиста. Стороны уже согласовали условия сотрудничества.

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Уже на следующей неделе Рамос официально пополнит ряды Галатасарая. Для 37-летнего испанца готов контракт до 2024 года на 10 млн евро с опцией до 2025-го.

Защитник этим летом покинул ПСЖ в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел в составе парижской команды 45 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

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