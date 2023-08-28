Катарский клуб намерен перехватить Верратти у Аль-Хиляля

Вместо Саудовской Аравии футболист может отправиться в ее соседнюю страну.

ПСЖ и Марко Верратти пришли к выводу, что им лучше прекратить их сотрудничество.

На этом фоне зарубежные СМИ отправляли 30-летнего полузащитника в Саудовскую Аравию, где итальянцем очень интересовался Аль-Хиляль

Однако саудовский клуб так и не смог договориться с парижанами о его трансфере - два их предложения не устроили чемпионов Франции. При этом условия личного контракта с футболистом были согласованы.

Этим намерен воспользоваться Аль-Араби. Как сообщает Фабрицио Романо, клуб из Катара сделал официальное предложение ПСЖ по трансферу Верратти.

Переговоры продолжаются как с французским клубом, так и с представителями игрока.

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По информации источника, эти переговоры продолжатся, если не поступит предложение от какого-либо клуба из Европы.

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