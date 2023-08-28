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ПСЖ сделал новое предложение по форварду сборной Франции

Парижанам очень нужен Коло-Муани.
Сегодня, 09:56
Рандаль Коло-Муани / Getty Images
Рандаль Коло-Муани / Getty Images

Нападающий Айнтрахта Рандаль Коло-Муани может перебраться в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Парижане сделали улучшенное предложение о трансфере игрока в размере 70 млн и 10 млн евро в качестве бонусов. 

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Немецкому клубу дали два дня на размышления, чтобы ПСЖ в случае согласия успел закрыть сделку до закрытия трансферного окна. Также в соглашение может войти форвард Уго Экетике.

В текущем сезоне на счету Коло-Муани один гол в двух матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: айнтрахт ПСЖ Рандаль Коло-Муани

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