ПСЖ сделал новое предложение по форварду сборной Франции
Парижанам очень нужен Коло-Муани.
Нападающий Айнтрахта Рандаль Коло-Муани может перебраться в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Парижане сделали улучшенное предложение о трансфере игрока в размере 70 млн и 10 млн евро в качестве бонусов.
Читай также: Не Саудовской Аравией единой: Катарский клуб подпишет футболиста ПСЖ
Немецкому клубу дали два дня на размышления, чтобы ПСЖ в случае согласия успел закрыть сделку до закрытия трансферного окна. Также в соглашение может войти форвард Уго Экетике.
В текущем сезоне на счету Коло-Муани один гол в двух матчах Бундеслиги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!