ПСЖ сделал новое предложение по форварду сборной Франции

Нападающий Айнтрахта Рандаль Коло-Муани может перебраться в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Парижане сделали улучшенное предложение о трансфере игрока в размере 70 млн и 10 млн евро в качестве бонусов.

Читай также: Не Саудовской Аравией единой: Катарский клуб подпишет футболиста ПСЖ

Немецкому клубу дали два дня на размышления, чтобы ПСЖ в случае согласия успел закрыть сделку до закрытия трансферного окна. Также в соглашение может войти форвард Уго Экетике.

В текущем сезоне на счету Коло-Муани один гол в двух матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!