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Не Саудовской Аравией единой: Катарский клуб подпишет футболиста ПСЖ

Марко Верратти переберется в Аль-Араби.
Сегодня, 12:34
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Главным хедлайнером этого трансферного окна безусловно является Саудовская Аравия, однако, в Катаре решили, что и им не стоит "пасти задних".

Как сообщает Санти Ауна, местный Аль-Араби подпишет Марко Верратти из ПСЖ. Финансовые детали сделки неизвестны.

В катарском клубе уверены в переходе итальянца. Отмечается, что сделка должна быть завершена в ближайшие несколько дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе решил продлить контракт с ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар ПСЖ Марко Верратти

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