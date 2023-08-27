Не Саудовской Аравией единой: Катарский клуб подпишет футболиста ПСЖ
Марко Верратти переберется в Аль-Араби.
Главным хедлайнером этого трансферного окна безусловно является Саудовская Аравия, однако, в Катаре решили, что и им не стоит "пасти задних".
Как сообщает Санти Ауна, местный Аль-Араби подпишет Марко Верратти из ПСЖ. Финансовые детали сделки неизвестны.
В катарском клубе уверены в переходе итальянца. Отмечается, что сделка должна быть завершена в ближайшие несколько дней.
Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе решил продлить контракт с ПСЖ.
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