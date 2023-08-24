Конец саги: Мбаппе решил продлить контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе определился со своим будущим. Об этом сообщает издание Sky Sports.

24-летний футболист сборной Франции не покинут стан парижан следующим летом бесплатно на правах свободного агента.

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Игрок и клуб могут активировать опцию продления контракта до 2025 года, или же подписать новое соглашение.

В текущем сезоне на счету Мбаппе один гол в одном матче Лиги 1.

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