Конец саги: Мбаппе решил продлить контракт с ПСЖ
Француз решил остаться в стане парижан.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе определился со своим будущим. Об этом сообщает издание Sky Sports.
24-летний футболист сборной Франции не покинут стан парижан следующим летом бесплатно на правах свободного агента.
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Игрок и клуб могут активировать опцию продления контракта до 2025 года, или же подписать новое соглашение.
В текущем сезоне на счету Мбаппе один гол в одном матче Лиги 1.
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