Мбаппе стал третьим вице-капитаном ПСЖ
Маркиньош остался капитаном парижан.
Килиана Мбаппе выбрали третьим капитаном ПСЖ, сообщает RMC Sport.
По информации издания, сегодня в клубе прошли выборы капитана и вице-капитана путем тайного голосования.
Провести процедуры решили из-за того, что руководство клуба было недовольно тем, что ранее капитан выбирался недостаточно формально.
По итогам голосования Маркиньош сохранил капитанскую повязку. Первым вице-капитаном стал Данилу Перейра, вторым - Преснель Кимпембе, и Мбаппе - третьим.
Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе достиг устных соглашений с ПСЖ.
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