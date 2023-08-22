Мбаппе стал третьим вице-капитаном ПСЖ

Килиана Мбаппе выбрали третьим капитаном ПСЖ, сообщает RMC Sport.

По информации издания, сегодня в клубе прошли выборы капитана и вице-капитана путем тайного голосования.

Провести процедуры решили из-за того, что руководство клуба было недовольно тем, что ранее капитан выбирался недостаточно формально.

По итогам голосования Маркиньош сохранил капитанскую повязку. Первым вице-капитаном стал Данилу Перейра, вторым - Преснель Кимпембе, и Мбаппе - третьим.

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе достиг устных соглашений с ПСЖ.

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