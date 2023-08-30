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Катарский клуб сделал серьезное предложение по хавбеку ПСЖ

Верратти близок к переходу в Аль-Араби.
Сегодня, 10:33
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Марко Верратти близок к тому, чтобы покинуть ПСЖ, пишет Николо Скира.

Ранее, напомним, уже сообщалось, что катарский Аль-Араби готов вступить в переговоры по хавбеку.

Аль-Араби сделал ПСЖ 50-миллионное предложение, которое французский клуб предпочел принять.

Более того, клуб также близок к согласованию контракта с самим хавбеком. Катарцы предлагают Марко очень выгодный контракт до 2026 года, игрок склоняется к тому, чтобы принять его.

Напомним, что Барселона активизирует усилия по подписанию Жоау Феликса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Верратти

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