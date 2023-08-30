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Челси без Мудрика с трудом обыграл Уимблдон

"Синие" пробились в следующий этап Кубка английской лиги.
Вчера, 23:53
Челси - Уимблдон / Getty Images
Челси - Уимблдон / Getty Images

В среду, 30 августа, в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги Челси принимал Уимблдон. Матч завершился победой лондонцев со счетом 2:1.

Первыми в данной встрече отличились гости. На 19-й минуте Джеймс Тилли удачно реализовал пенальти, однако уже в конце первого тайма Чуквунонсо Мадуэке возобновил паритет аналогичным ударом с 11-метрового.

 

Уже в середине второй половины игры Энцо Фернандес вывел "синих" вперед, а как оказалось позднее, гол аргентинца стал победным.

Отметим, данный матч из-за повержение пропускал украинский вингер Челси Михаил Мудрик.

Статистика матча Челси -  Уимблдон 1/32 финала Кубка английской лиги

Челси - Уимблдон 2:1
Голы: Мадуэке, 45+1 пенальти, Фернандес, 72 - Тилли, 19 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.60 - 1.01
Владение мячом: 84% - 16%
Удары: 22 - 8
Удары в створ: 9 - 2
Фолы: 6 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси уимблдон Кубок английской лиги

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