Челси без Мудрика с трудом обыграл Уимблдон

В среду, 30 августа, в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги Челси принимал Уимблдон. Матч завершился победой лондонцев со счетом 2:1.

Первыми в данной встрече отличились гости. На 19-й минуте Джеймс Тилли удачно реализовал пенальти, однако уже в конце первого тайма Чуквунонсо Мадуэке возобновил паритет аналогичным ударом с 11-метрового.

Уже в середине второй половины игры Энцо Фернандес вывел "синих" вперед, а как оказалось позднее, гол аргентинца стал победным.

Отметим, данный матч из-за повержение пропускал украинский вингер Челси Михаил Мудрик.

Статистика матча Челси - Уимблдон 1/32 финала Кубка английской лиги

Челси - Уимблдон 2:1

Голы: Мадуэке, 45+1 пенальти, Фернандес, 72 - Тилли, 19 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.60 - 1.01

Владение мячом: 84% - 16%

Удары: 22 - 8

Удары в створ: 9 - 2

Фолы: 6 - 9

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