Тоттенхэм почти за 50 млн фунтов подписал игрока Ноттингем Форест
Джонсон дорого обошелся "шпорам".
Хавбек Ноттингем Форест Бреннан Джонсон стал игроком Тоттенхэма.
22-летний англичанин заключил с лондонцами контракт сроком до 2029 года. Сумма сделки составила 47 млн фунтов с учетом бонусов.
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Игрок будет выступать под 22-м номером.
В прошлом сезоне на счету полузащитника восемь голов и три ассиста в 38 матчах АПЛ.
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