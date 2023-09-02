Тоттенхэм почти за 50 млн фунтов подписал игрока Ноттингем Форест

Хавбек Ноттингем Форест Бреннан Джонсон стал игроком Тоттенхэма.

22-летний англичанин заключил с лондонцами контракт сроком до 2029 года. Сумма сделки составила 47 млн фунтов с учетом бонусов.

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Игрок будет выступать под 22-м номером.

В прошлом сезоне на счету полузащитника восемь голов и три ассиста в 38 матчах АПЛ.

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