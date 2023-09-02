Реал - Хетафе 2:1: обзор матча и результат игры 02.09.2023

"Сливочные" вырвали волевую победу в компенсированное время.

В субботу, 2 сентября, мадридский Реал в матче четвертого тура испанской Ла Лиги принимал на своем поле Хетафе.

Подопечным Карло Анчелотти пришлось отыгрываться по ходу встречи и до последнего они оставались на грани потери очков, но все же сумели вырвать победу в компенсированное время.

Мадридцы оказались в роли догоняющих уже в начале матча, когда на 11-й минуте "сливочных" огорчил их же воспитанник Борха Майораль.

Отыграться Реалу удалось только в начале второго тайма усилиями Хоселу. А победу и три очка для Королевского клуба на пятой компенсированной минуте добыл Джуд Беллингем, забив уже свой пятый гол со старта чемпионата.

Украинец Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных, а ворота "сливочных" защищал Кепа Аррисабалага.

Реал пока идет без потерь очков и с 12 пунктами возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Хетафе с четырьмя баллами расположился на 13-й позиции.

Статистика матча Реал - Хетафе 4-го тура чемпионата Испании

Реал - Хетафе 2:1

Голы: Хоселу, 47, Беллингем, 90+5 - Майораль, 11

Ожидаемые голы (xG): 2.21 - 0.39

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 26 - 6

Удары в створ: 12 – 2

Угловые: 11 - 1

Фолы: 12 - 16

Реал: Кепа - Карвахаль (Васкес, 76), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 46) - Модрич (Диас, 77), Чуамэни (Вальверде, 80), Камавинга (Кроос, 46) - Беллингем - Хоселу, Родриго

Хетафе: Сория - Суарес (Кармона, 77), Дуарте, Митрович, Альварес - Даконам - Аленья (Иглесиас, 58), Альдерете (Арамбарри, 46), Максимович - Майораль, Латаса (Мата, 77)

Предупреждения: Рюдигер, 45+3, Кроос, 51 - Латаса, 7, Сория, 68, Иглесиас, 81, Альварес, 83, Майораль, 87, Кармона, 90+4.

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