В субботу, 2 сентября, мадридский Реал встречался на своем поле с Хетафе в рамках четвертого тура испанской Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти едва не потеряла очки в этом поединке, но смогла добыть волевую победу со счетом 2:1 в компенсированное к матчу время.

"Сливочные" пропустили на 11-й минуте от Борхи Майораля и сумели отыграться только в начале второго тайма усилиями Хоселу. Победу для мадридцев вырвал Джуд Беллингем, отличившись уже пятым голом со старта чемпионате в своей новой команде.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал - Хетафе в четвертом туре Ла Лиги:

Реал - Хетафе 2:1

Голы: Хоселу, 47, Беллингем, 90+5 - Майораль, 11

Реал: Кепа - Карвахаль (Васкес, 76), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 46) - Модрич (Диас, 77), Чуамэни (Вальверде, 80), Камавинга (Кроос, 46) - Беллингем - Хоселу, Родриго

Хетафе: Сория - Суарес (Кармона, 77), Дуарте, Митрович, Альварес - Даконам - Аленья (Иглесиас, 58), Альдерете (Арамбарри, 46), Максимович - Майораль, Латаса (Мата, 77)

Предупреждения: Рюдигер, 45+3, Кроос, 51 - Латаса, 7, Сория, 68, Иглесиас, 81, Альварес, 83, Майораль, 87, Кармона, 90+4.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!