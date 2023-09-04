Осасуна - Барселона 1:2: обзор матча и результат игры 03.09.2023

"Сине-гранатовые" не без проблем одолели памплонцев и догнали команду Цыганкова и Довбика в таблице чемпионата Испании.

В воскресенье, 3 сентября, одним из последних матчей игрового дня стала встреча Осасуны и Барселоны.

Большую часть игрового времени каталонцы владели мячом, создавая моменты у ворот Аитора Фернандеса, но первый гол состоялся лишь под занавес тайма, когда сумел отличиться Жюль Кунде.

После перерыва Хави Эрнандес начал сушить игру, что привело к тому, что зрители могли уснуть. Но их разбудили памплонцы, ведь за 15 минут до конца встречи им удалось сравнять счет.

Чими Авила получил пас от партнера перед линией штрафной, сместился в левую сторону и нанес мощный удар - Марк-Андре тер Штеген взглядом провожал мяч в сетку собственных ворот.

А ближе к концу основного времени произошел эпизод, который еще долго будут обсуждать. Роберт Левандовски упал в пределах штрафной соперника после того, как его рукой задел Алехандро Катена.

Судья показал защитнику прямую красную карточку и назначил пенальти, который успешно исполнил сам пострадавший.

В итоге Барселона заработала три очка и теперь занимает третье место таблицы, уступая Жироне, которая идет второй, лишь по дополнительным показателям.

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Статистика матча Осасуна - Барселона четвертого тура Ла Лиги

Осасуна - Барселона 1:2

Голы: Авила, 76 - Кунде, 45+1, Левандовски, 86 (пен.).

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 11 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 6 - 16

Атаки: 80 - 121

Осасуна: Фернандес - Аресо (Видаль, 80), Катена, Эррандо, Крус - Муньос, Ибаньес (Монкайола, 72), Гарсия (Барха, 62), Орос, Арнаис (Авила, 62) - Рауль (Будимир, 62).

Барселона: тер Штеген - Роберто (Канселу, 59), Кунде, Кристенсен (Мартинес, 90+1), Бальде - де Йонг, Ромеу (Феликс, 80), Гюндоган - Ямал (Торрес, 59), Левандовски (Рафинья, 90+1), Гави.

Предупреждения: Аресо - Левандовски, Гави, де Йонг, Бальде.

Удаление: Катена (фол последней надежды).

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