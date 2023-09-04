iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Осасуна - Барселона 1:2: обзор матча и результат игры 03.09.2023

"Сине-гранатовые" не без проблем одолели памплонцев и догнали команду Цыганкова и Довбика в таблице чемпионата Испании.
Сегодня, 00:17
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В воскресенье, 3 сентября, одним из последних матчей игрового дня стала встреча Осасуны и Барселоны.

Большую часть игрового времени каталонцы владели мячом, создавая моменты у ворот Аитора Фернандеса, но первый гол состоялся лишь под занавес тайма, когда сумел отличиться Жюль Кунде.

После перерыва Хави Эрнандес начал сушить игру, что привело к тому, что зрители могли уснуть. Но их разбудили памплонцы, ведь за 15 минут до конца встречи им удалось сравнять счет.

Чими Авила получил пас от партнера перед линией штрафной, сместился в левую сторону и нанес мощный удар - Марк-Андре тер Штеген взглядом провожал мяч в сетку собственных ворот.

А ближе к концу основного времени произошел эпизод, который еще долго будут обсуждать. Роберт Левандовски упал в пределах штрафной соперника после того, как его рукой задел Алехандро Катена.

Судья показал защитнику прямую красную карточку и назначил пенальти, который успешно исполнил сам пострадавший.

В итоге Барселона заработала три очка и теперь занимает третье место таблицы, уступая Жироне, которая идет второй, лишь по дополнительным показателям.

Читай также: Соперники Зари по Лиге конференций: две разные победы и одно поражение

Статистика матча Осасуна - Барселона четвертого тура Ла Лиги

Осасуна - Барселона 1:2
Голы: Авила, 76 - Кунде, 45+1, Левандовски, 86 (пен.).

Владение мячом: 29% - 71%
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 6 - 16
Атаки: 80 - 121

Осасуна: Фернандес - Аресо (Видаль, 80), Катена, Эррандо, Крус - Муньос, Ибаньес (Монкайола, 72), Гарсия (Барха, 62), Орос, Арнаис (Авила, 62) - Рауль (Будимир, 62).

Барселона: тер Штеген - Роберто (Канселу, 59), Кунде, Кристенсен (Мартинес, 90+1), Бальде - де Йонг, Ромеу (Феликс, 80), Гюндоган - Ямал (Торрес, 59), Левандовски (Рафинья, 90+1), Гави.

Предупреждения: Аресо - Левандовски, Гави, де Йонг, Бальде.

Удаление: Катена (фол последней надежды).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона осасуна Ла Лига

Статьи по теме

Жирона пострадала от катастрофического невезения, но все же победила Лас-Пальмас Жирона пострадала от катастрофического невезения, но все же победила Лас-Пальмас
Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге Барселона - предпоследняя по трансферным тратам в Ла Лиге
Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба
Стало известно, на какие жертвы пошел Феликс ради перехода в Барселону Стало известно, на какие жертвы пошел Феликс ради перехода в Барселону
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина00:42
УПЛ: Днепр-1 потерял очки в матче с ЛНЗ, Кривбасс разгромил Колос, Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
Формула 100:41
Руководитель МакЛарен раскритиковал Норриса и Пиастри за столкновение на Гран-при Италии
Европа00:17
Барселона с помощью пенальти дожала на выезде Осасуну
Вчера, 23:40
Лига конференций23:40
Соперники Зари по Лиге конференций: две разные победы и одно поражение
Европа22:41
Рамос вернется в родной клуб спустя 18 лет
Европа22:23
Тен Хаг о матче с Арсеналом: МЮ заслуживал победу
Европа22:00
Первая неудача: Малиновский не сумел помочь Дженоа избежать поражения от Торино
Европа21:47
Интер уничтожил Фиорентину на своем поле
Формула 121:20
Отец Сайнса не понимает непоследовательные решения Феррари о борьбе его сына с Леклером
Европа21:17
Неймар: Месси в сборной узнал, что такое рай, а в ПСЖ - ад
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK