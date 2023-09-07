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Ювентус намерен продлить одного из своих лидеров

Рабьо предложат новое соглашение.
Сегодня, 12:40
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Ювентус намерен предложить новый контракт Адриену Рабьо, пишет La Gazzetta dello Sport.

Этим летом француз мог перейти в МЮ, но продлил соглашение с "бьянконери" еще на один сезон. Это значит, что уже зимой Адриен может принимать предложения других клубов.

При этом в Турине Рабьо стал одним из лидеров команды, потому неудивительно, что Ювентус хочет удержать его.

Однако клуб готов предложить хавбеку двухлетний контракт только со снижением зарплаты. Сложно сказать, согласиться ли игрок на подобное предложение.

Ранее, напомним, Роналду оценил трансферы саудовских клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Адриен Рабьо

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