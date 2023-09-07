Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты

Украинец одобрил методы своего бывшего тренера, оправдав их необходимостью для развития команды.

Защитник Вольфсбурга Йоаким Меле раскритиковал главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини. Датчанин назвал методы работы итальянца диктаторскими, а экс-защитник "богини" Мерих Демираль подтвердил слова бывшего одноклубника.

Однако Руслан Малиновский, у которого были не лучшие отношения с Гасперини, встал на его защиту.

"Это тяжело, но мы трижды играли в Лиге Европы и трижды - в Лиге чемпионов", - цитирует украинца Goal.

"Это определенно сложно, но если вы хотите достичь целей и результатов, вам нужно действовать как большие команды. Если у тебя нет состава стоимостью 300 миллионов, ты должен быть физически готов и быть сильнее других".

Напомним, что Руслан Малиновский не попал в заявку сборной Украины на предстоящие матчи отбора ЧЕ-2024 против Англии и Италии.

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