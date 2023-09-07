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Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты

Украинец одобрил методы своего бывшего тренера, оправдав их необходимостью для развития команды.
Сегодня, 18:50
Джан Пьеро Гасперини и Руслан Малиновский / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини и Руслан Малиновский / Getty Images

Защитник Вольфсбурга Йоаким Меле раскритиковал главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини. Датчанин назвал методы работы итальянца диктаторскими, а экс-защитник "богини" Мерих Демираль подтвердил слова бывшего одноклубника.

Однако Руслан Малиновский, у которого были не лучшие отношения с Гасперини, встал на его защиту.

"Это тяжело, но мы трижды играли в Лиге Европы и трижды - в Лиге чемпионов", - цитирует украинца Goal.

"Это определенно сложно, но если вы хотите достичь целей и результатов, вам нужно действовать как большие команды. Если у тебя нет состава стоимостью 300 миллионов, ты должен быть физически готов и быть сильнее других".

Напомним, что Руслан Малиновский не попал в заявку сборной Украины на предстоящие матчи отбора ЧЕ-2024 против Англии и Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский

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Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
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