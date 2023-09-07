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Президент Ла Лиги осудил трансферную кампанию саудовских клубов

Глава чемпионата не впечатлен.
Сегодня, 19:29
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о трансферах саудовских команд. 

"Сейчас много говорят о саудовской лиге. Я думаю, что что этот путь неправильный, подписание контрактов с великими игроками не делает лигу великой. У нас есть пример Китая".

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"У них много денег, но Европа прекрасна благодаря своим турнирам. Нельзя что-то сделать в одночасье. Если я спрошу, за какую команду играет Бензема, я думаю, никто не будет знать, как мне ответить.

Давайте посмотрим, продолжат ли они покупать, но нам не нужно беспокоиться об их трансферах", – сказал Тебас в интервью Ole.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Хавьер Тебас

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